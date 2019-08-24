Проблемы саммита G7 в Биаррице

Лидеры стран "Большой семёрки" прибыли на саммит во французском Биаррице.

Задача хозяина форума президента Франции Эммануэля Макрона - добиться реальных подвижек в вопросах международной торговли, иранской проблемы и климатических изменений - в последние дни ещё больше осложнилась.Трёхдневная встреча на атлантическом морском курорте проходит на фоне обострения американо-китайской торговой войны и остающихся разногласий по ряду глобальных проблем. Всё это может ещё больше разделить "семёрку", которая пытается выработать общую позицию.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом во время рабочего ланча Макрон заявил:

"Две цели, которых я хотел бы достичь в в эти несколько дней, следующие: во-первых, убедить всех наших партнеров в том, что напряжённость - и особенно напряженность в торговле - вредна для всех. Мы должны преуспеть в поиске путей деэскалации, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать торговой войны, которая уже начала распространяться повсюду. После чего мы должны также найти новые пути для реального запуска экономики, стимулирования её роста".

Не избежать участникам саммита и проблемы лесных пожаров в бразильской Амазонии. Это подчеркивает важность мер по сохранению растительного покрова планеты и устойчивого развития экономики, особо отмеченных в готовящемся к заключению соглашении о зоне свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканской организацией МЕРКОСУР .

"Горящие тропические амазонские леса - это ещё одним удручающий факт нашего времени, - заявил глава Евросовета Дональд Туск. - Мы, конечно, поддерживаем соглашение ЕС-МЕРКОСУР, которое также касается защиты климата и окружающей среды. Но трудно представить гладкий процесс его ратификации европейскими странами, в то время, как правительство Бразилии допускает уничтожение зелёных лёгких планеты Земля".

Удастся ли участникам встречи в Биаррице достичь значимых результатов по ключевым вопросам? В прошлом году президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит в Квебеке, недовольный его итоговым заявлением. В этом году он также выражал открытое недовольство тем, что на саммите в Биаррице первоочередными заявлены вопросы экологии.