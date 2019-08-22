Италия ищет выход из кризиса

Предложить итальянцам политическую альтернативу правым, вернуть им веру в парламент. Такой целью задались демократы во главе с Николой Дзингаретти и приступили к поискам парнеров по новой коалиции.
Если им не удастся добиться успеха, у президента Серджо Маттареллы останется два варианта для вывода страны из кризиса: назначить новые выборы - всего 14 месяцев спустя после предыдущих - или сформировать техническое правительство, которое но не будет принимать никаких политических решений.
Инициировавшая распад правительства "Лига" Маттео Сальвини призывает итальянцев вновь вернутсья на избиартельыне участки. Как и партия бывшего премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" .
Джорджия Орланди, euronews: "Второй день переговоров в Квиринальском дворце. Все замерли в ожидании заявлений определенных политических сил. Главным образом, "Движения пяти звезд": будут ли они готовы принять предложение о сотрудничестве, сделанное им "Демократической партией"? Предложение из пяти пунктов, главный из которых - уважение европейских ценностей. Или, как уже объяснил лидер "Демократической партии", Италии придется вернуться к избирательным урнам?"