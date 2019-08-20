Италия: Конте отчитал Сальвини и подаёт в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что подает в отставку. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая в Сенате.

Во время выступления Конте обвинил Сальвини в "политической безответственности" и действиях в личных и партийных интересах.

Конте указал, что после успеха на майских выборах в Европарламент, на которых "Лига" получила 34%, Сальвини "искал повод для кризиса".

В целом речь премьера, которую неоднократно прерывали аплодисменты сенаторов, а также протестные выкрики представителей "Лиги", стала публичным выговором вице-премьеру, который тот в свойственной ему манере парировал.

Я ни о чем не жалею. Мне жаль, что вам пришлось терпеть меня на протяжении года. Опасного, властного, вызывающего беспокойство, безответственного, оппортуниста , бесполезного, безрассудного Маттео Сальвини вице-премьер Италии

Теперь решение о роспуске парламента и назначении новых выборов будет принимать президент Италии Серджо Маттарелла.

Возможные досрочные выборы впервые в послевоенной Италии могут пройти осенью накануне голосования по бюджету - крайне важного момента для страны с самым высоким в еврозоне внешним долгом — более 2 трлн евро.

Политический кризис в Италии начался с заявления вице-премьера Италии и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини о развале правящей коалиции с "Движением 5 звезд"