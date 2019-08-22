Противоречия G7

13 тысяч полицейских прибыли в курортный Биарриц. Так город готовится к саммиту "Большой семерки", который пройдет здесь с 24 по 26 августа.

Готовятся к нему и антиглобалисты. Левые активисты со всего мира собрались во французском Андае и соседнем испанском Ируне на альтернативный саммит.

Правоохранители опасаются столкновений: ведь главы семи государств намерены обсудить по-настоящему острые вопросы.

Главной темой хозяин саммита Эммануэль Макрон выбрал борьбу с неравенством. Присоединиться к ее обсуждению он пригласил лидеров Египта, Индии, Австралии и Руанды.

Также на повестке - торговая война между Китаем и США, замедление экономического роста и возможная глобальная рецессия, ситуация в Кашмире, непрекращающиеся протесты в Гонконге.

И, конечно, "брексит". В Биаррице впервые примкнет к элитному политическому клубу британский премьер-министр Борис Джонсон. Ему и американскому лидеру Дональду Трампу не избежать вопросов о возможном новом торговом соглашении королевства с США после 31 октября - когда Лондон намерен проститься с Евросоюзом.

В свою очередь, французскому президенту Эммануэлю Макрону придется разъяснить гостю из Вашингтона принятие нового национального налога для крупнейших цифровых компаний - в большинстве своем, американских. Ранее Трамп называл этот шаг "безумным".

Непредсказуемость настроения главы Белого дома, который на днях отменил свой визит в Данию, не поделив с Копенгагеном Гренландию", может помешать европейским лидерам и снизить градус напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

Гийом Пети, корреспондент Euronews: "Саммит будет проходить на фоне растущей неопределенности в международных отношениях, передают нам высокопоставленные источники из Брюсселя. Французский президент Макрон уже отказался от подписания совместной итоговой декларации, чтобы не сосредотачивать внимание на противоречиях. В прошлом году свою подпись под коммюнике отозвал в последний момент Трамп. Добрые намерения и никаких конкретных действий - этого-то и опасаются организации, приехавших на "альтернативный саммит"".