«Семёрка» может вновь стать «восьмёркой». Лидеры США и Франции согласны с идеей возобновить участие России в работе клуба ведущих стран мира. Сообщается, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон по телефону договорились пригласить российскую делегацию на саммит следующего, 2020 года. Эта встреча должна состояться в США.

Последний саммит «восьмёрки» состоялся в 2013 году. На 2014-й было запланировано провести встречу в Сочи. Однако по итогам событий на Украине и в Крыму западные страны объявили о возвращении к формату «семёрки».

По словам Дональда Трампа, решение об исключении России принимал его предшенственник — не в последнюю очередь по личным мотивам:

«Очень многие темы, которые мы обсуждаем, касаются России. Так что я определённо хотел бы вновь увидеть её в составе „восьмёрки“. Если бы кто-то выступил с таким предложением, я определённо был бы настроен поддержать его. Вы знаете, что долгое время встречи проходили в формате „восьмёрки“, включая Россию. Президент Обама захотел исключить Россию, поскольку его переиграли. Но так дела не делаются».

Эммануэль Макрон, принимающий Владимира Путина во Франции как раз накануне саммита, заявил, что двери клуба откроются для России после разрешения конфликта на Украине.

Российский президент ещё до этого отметил, что формата «восьмёрки» уже не существует, поскольку западные страны сами приняли решени о его прекращении — и возвращаться поэтому некуда.

В Москве неоднократно подчёркивали, что в «восьмёрку» и не стремятся — считая вполне эффективными и другие форматы: «большую двадцатку», БРИКС и ШОС.