Неравенство в Европе: что такое гиг-экономика?

Лидеры большой семерки съезжаются на саммит в курортный французский город Биарриц. На повестке дня по инициативе Эммануэля Макрона — обсуждение растущего экономического неравенства.

В то время как по другую сторону Ла-Манша в прибрежном городе Уитби местные жители пытаются поймать все работы последние дни столь типично пасмурного британского лета.

Эд Кросс — один из тех, кто рад свободному времени. В этом месяце у него первый за 12 лет оплачиваемый отпуск.

Эд — сотрудник службы доставки в рамках так называемой гиг-экономики (экономики свободного заработка), которая за последние три года выросла вдвое, на нее приходится 4,7 млн источников дохода в Великобритании.

Цифровые платформы, такие как Uber и Deliveroo, позволяют работать в удобные для сотрудников часы. Но не все так радужно, этот вид заработка считают ущемляющим права человека.

Профсоюз помог Эду подать иск к компании.

Я не мог взять отпуск почти 12 лет из-за судов. И только на прошлой неделе мне его дали - мой первый оплачиваемый недельный отпуск за 12 лет. Теперь, если я не выйду на работу без уважительной причины, они просто лишат меня заработка. Вот и все. Меня могут уволить. И я знаю курьеров, которых действительно уволили. Я знаю тех, кого забирала скорая помощь с сердечным приступом и первый вопрос, который им задавали был "кто подменит тебя на работе?" Эд Кросс сотрудник службы доставки

Эд говорит, что смена традиционных индустрий на цифровые платформы сильно ударила по работникам.

Да, я думаю, некоторые из них определенно воспользовались людьми и эксплуатировали их, другого слова нет. Я знаю, что это звучит шокирующе в современном мире, но да, они эксплуатировали людей. Например, человек не может выйти на работу по болезни или просит повышения зарплаты, а им отвечают "нет, потому что у меня очередь из тех, кто готов работать за меньшие деньги Эд Кросс сотрудник службы доставки

Шквал критики, касающейся ущемления прав человека и требований минимального размера оплаты труда в гиг-экономике, побудил депутатов обратиться к правительству с призывом в срочном порядке изменить трудовое законодательство Великобритании.