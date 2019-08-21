Путин: "Ракеты разработаем, но размещать не будем"

Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают США. Об этом заявил Владимир Путин в среду в Хельсинки по итогам переговоров с президентом Финляндии.

Глава российского государства напомнил, что США недавно испытали ракету "Томогавк" морского базирования, приспособленную для пусков с земли и ранее подпадавшую под запрет в рамках ДРСМД. Причем, по словам Путина, ее разработка началась задолго до выхода Вашингтона из договора.

"Эти ракеты (новые крылатые ракеты наземного базирования США - прим.ред.) могут быть запущены с использованием существующих систем в Румынии и, возможно, в ближайшее время в Польше, - заявил Путин в частности. - Для нас это означает новые угрозы, мы должны реагировать соответствующим образом".

В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинистё считает необходимым начать переговоры по контролю над вооружениями и наладить диалог по вопросам безопасности.

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Президент России подписал указ о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в начале июля.

ДРСМД был подписан между СССР и США в 1978 году. Обе стороны уничтожили более двух с половиной тысяч ракетных комплексов.

О возможности выйти из договора, заключенного между СССР и США в 1978 году, в Москве впервые заговорили в 2007-м, в ответ на размещение американской системы ПРО в Европе. С 2013 года обе стороны обвиняли друг друга в разработке крылатых ракет наземного базирования дальностью действия свыше 500 километров, что запрещено договором.

Претензии со стороны США в 2014 году вызвала новая ракета для модернизированного комплекса «Искандер». Вашингтон потребовал уничтожить это оружие. В Москве заявили, что ракета не нарушает договор, а обвинения со стороны Соединённых Штатов являются лишь формальным поводом. В феврале США объявили о выходе из ДРСМД.