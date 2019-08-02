ДРСМД утратил силу

2 августа по иниициативе США утрачивает силу российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года (ДРСМД).

НАТО заявила о полной поддержке решения Вашингтона и вновь возложила ответственость за прекращение действия договора на Москву.

На брифинге в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Мы будем гарантировать сохранность, надежность и оперативность нашего ядерного потенциала. Союзники по НАТО твердо привержены эффективному междунарондному контролю над разоружением и нераспространением ядерного оружия. Мы не будем подражать действиям России. Мы не хотим новой гонки вооружений".

Благодаря этому соглашению Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2700 ракет сразу двух классов, а также заключили последующие договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями

США со 2 февраля в одностороннем порядке приостановили выполнение своих обязательств в рамках договора.

Американский журналист Тери Шульц комментирует: "США обращают внимание на то, что Китай в этом отношении продвигается очень быстро и не участвует ни в одном из договоров, ограничивюающих его в развитии ядерных вооружений. С точки зрения США, из-за того что действия России уже сделали договор бесполезным, то нужно заключить более обширный договор, к которому приседенятся больше стран, чтобы создать многосторонний ядерный стандарт, который бы ограничивал разработку ядерного оружия".

Позиция России

Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москвув июле 2014 года — за создание Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергает и предъявляет ему целый ряд встречных претензий относительно выполнения американской стороной договора, затрагивающих, в частности, элементы системы противоракетной обороны (ПРО) США в Европе.

Американская администрация декабре 2018 года выдвинула России ультимативное требование для сохранения ДРСМД уничтожить свою ракету, дальность которой, по утверждению Вашингтона и его союзников по НАТО, превышает установленную договором.

Москва заявляет, что технические характеристики этих ракет находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали. 1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения договора, которая была рассчитана на шесть месяцев. В связи с решениями американского правительства Россия тоже приостановила участие в ДРСМД.

Реакция МИД РФ

В заявлении МИД РФ от 2 августа говорится, что "в Вашингтоне совершили серьёзнейшую ошибку":

"На протяжении многих лет Вашингтон полностью игнорировал серьёзные российские озабоченности тем, как он сам выполнял ДРСМД. Между тем, уже одно размещение на военных базах США в Европе пусковых установок «Мк-41», способных запускать крылатые ракеты средней дальности, — грубейшее нарушение Договора.

Вместо предметного и профессионального разбора встречных претензий американская сторона выдвинула России заведомо неприемлемые ультимативные требования. Были отвергнуты все предложенные нами реалистичные развязки на основе мер взаимной транспарентности, способные привести к урегулированию имевшихся проблем.

Представители США лицемерно прикрывались рассуждениями, что ДРСМД устарел и в него требуется "вовлечь третьи страны". Хотя нельзя не отдавать себе отчёт в том, что эти государства не готовы брать на себя соответствующие договорные обязательства.

Таким образом, целенаправленными действиями США была сначала подорвана жизнеспособность ДРСМД, а затем созданы условия для его окончательного развала".