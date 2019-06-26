Реакция НАТО на крах ДРСМД

Перед началом встречи в Брюсселе министров обороны НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности:

"Развертывание российских ракет SSC-8 - очень серьёзная проблема, - сказал Йенс Столтенберг. - Потому что эти ракеты способны нести ядерные боеголовки и могут достичь европейских городов за считанные минуты".

Генсек добавил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений, что ответные меры альянса не будут зеркальными, но он обеспечит надёжную защиту своих членов. Для обсуждения этой проблемы на следующую неделю назначено заседание Совета НАТО- Россия. Это может быть последний шансом спасти ДРСМД, о выходе из которого объявили и США.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов предположил, что американцы развернут запрещенное договором оружие в Европе:

"Из Вашингтона раздаются голоса, что вовсе у них нет намерения размещать новые ракеты этого класса в Европе. Хотя новые ракеты они, насколько нам известно, уже разрабатывают. Но если не в Европе, то где? В Соединённых Штатах? Ну, если они собираются воевать с Мексикой или, не дай бог, с Венесуэлой"...

"Вместе с тем, при нынешнем президенте США трансатлантические узы ослабли. Реакцию НАТО на приближающийся ракетный кризис пытается спрогнозировать военный аналитик из еженедельника Jane's Defence:

"Я вижу 2 или 3 варианта, которые может использовать НАТО, - говорит Брукс Тайнер. - Первый — это сохранение ядерного зонтика Соединённых штатов. Оно имеет определенную стоимость, поскольку американского ядерное оружие придётся поставить на боевое дежурство либо в море, либо в воздухе, как это делали во время холодной войны. Согласится ли с этим Трамп - я не знаю. Второе: европейцы будут делать это в воздухе сами. Они не могут допустить американские ракеты на свою землю, это привело бы к повторению бурных протестов и дебатов, которые мы наблюдали в 1980-х годах в Европе. И третье – это создание противоракетной обороны с использованием обычных вооружений".

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт:

"Как сообщил нам источник в штаб-квартире, НАТО - чтобы не нагнетать напряженность - подождёт до 2 августа, прежде, чем объявлять о мерах в ответ на окончательный выход России из ДРСМД в этот день. Эти меры в любом случае будут очень дорогостоящими. Не даром в начале министерской встречи заседания было объявлено, что европейские союзники и Канада увеличиват свои расходы на оборону на 3,9% в этом году".