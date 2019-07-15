ЕС призвал Россию сохранить ДРСМД

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Федерика Могерини заявила, что подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рональдом договор "внёс существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет".

Соединённые Штаты ещё 1 февраля этого года приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД, а в июле президент Владимир Путин одобрил такой шаг со стороны России.