Мигрантов с Ocean Viking приютит Франция

Франция стала первой страной Евросоюза, согласившейся принять часть мигрантов с гуманитарного судна под норвежским флагом Ocean Viking. Всего на его борту находились до последнего времени 356 человек, в основном спасённых у ливийского побережья.

В Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила, что на днях шесть стран ЕС решили оказать гостеприимство беженцам, прибывшим на корабле Open Arms, который принадлежит испанской неправительственной организации.

«Что касается вопроса о судне Ocean Viking, то мы поднимали его в наших контактах с государствами-членами, - сказала Наташа Берто. - Еврокомиссар по миграции Аврамополус надеется, что они проявят такой же дух солидарности, который был продемонстрирован в случае с Open Arms".

Ocean Viking подбирает с лодок нелегальных мигрантов, которые добираются в Европу сами или с помощью контрабандистов. С 9 августа правительства Италии и Мальты не разрешали пришвартоваться у себя этому судну. Им распоряжаются совместно международные организация "Врачи без границ" и SOS Средиземноморья, директор которой дал интервью Евроньюс:

«Мы просим о содействии наиболее благополучные страны Европы, которые обещали выработать наилучшее решение проблемы, - сказал Фредерик Пенар. - Совершенно необходимо высадить беженцев на берег, обеспечить им надлежащий уход. Всё это не должно продолжаться. Мы видели в случае с Open Arms, что обстановка может ухудшиться очень быстро".

Принять людей с Open Arms согласились Франция Германия, Испания, Португалия, Люксембург и Румыния. Но одновременно эти страны призвали наладить постоянный механизм перемещения мигрантов с таких спасательных судов в безопасные места и оказания им помощи. Это станет одной из тем обсуждения глав государств и правительств ЕС на встрече, которая пройдёт в сентябре на Мальте.