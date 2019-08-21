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мир

Не все встретили Open Arms с "открытыми объятиями"

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 Мария Сашинская 
Не все встретили Open Arms с "открытыми объятиями"
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GUGLIELMO MANGIAPANE
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Радость и объятия после схода на берег, однако конфликт Open Arms с европейскими странами далек от завершения. Так, Испания напомнила НПО, что судно имеет разрешение только на перевозку гуманитарной помощи, а не на спасение людей в Средиземном море. Вице-премьер-министр Испании заявила, что судно может получить штраф в размере до 900 000 евро за несоблюдение запрета на проведение поисково-спасательных операций.

Кармен Кальво, вице-премьер-министр Испании

"У Open Arms нет разрешения на спасательные миссии, капитан корабля это знает, и в какой-то момент ему об этом напомнил министр развития Испании, который отвечает за торговый флот"

В последние дни судно стало центром политических конфликтов на национальном и международном уровнях. В дополнение к спорам между правительствами Испании и Италии о судьбе судна, оппозиция направила претензии в сторону правительства Педро Санчеса.

Гражданская и Народная партии Испании требуют, чтобы глава правительства объяснил изменения позиции по проблеме спасения мигрантов на специальной парламентской сессии.

Кроме того, ультраправая партия Vox осудила НПО, обвинив ее в "сотрудничестве с торговцами людьми" и потребовала ареста капитана.

Корабль ВМС Испании, который отправился на Лампедузу в тот же день, когда сицилийский прокурор распорядился задержать судно, продолжит свой путь на остров. Он доставит в Испанию часть мигрантов в случае, если другие страны Евросоюза подтвердят свою готовность принять остальных.