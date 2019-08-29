Судно Mare Jonio спасло мигрантов в море

Около ста человек спасло судно Mare Jonio, принадлежащее итальянской благотворительной организации Mediterranea Saving Humans. Подобранные в Средиземном море люди плыли в резиновой лодке, которая уже начала сдуваться.

По сообщениям экипажа, среди спасенных 22 ребенка в возрасте до 10 лет и 8 беременных женщин.

Уходящий в отставку министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, известный своей антимигрантской политикой, уже подписал указ, запрещающий этому спасательному судну заходить в итальянские воды. Тем не менее, капитан сделал запрос и ждет ответа от итальянской береговой охраны.

Неделей ранее другое спасательное судно Ocean Viking высадило 356 мигрантов на Мальте. Страна дала разрешение на высадку после того, как шесть других стран Евросоюза согласились принять мигрантов.