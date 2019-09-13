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мир

Ocean Viking: еще 34 спасенных

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 Михаил Саленков 
Ocean Viking: еще 34 спасенных
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Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщает, что судно Ocean Viking приняло на борт 34 человека, которые были спасены во время шторма. Среди них - беременная женщина, которая почти сразу была отправлена в клинику на Мальту.

Паула Барачина, УВКБ ООН: "Мы призываем международное сообщество предоставлять больше возможностей для эвакуации и переселения из Ливии беженцев, особенно нуждающихся в помощи. Мы надеемся, что сможем сохранить эту программу для спасения жизней застрявших в Ливии людей".

В четверг власти Италии заявили, что достигли соглашения с другими странами Евросоюза по приему беженцев, находящихся на судне "Врачей без границ". Новое итальянское правительство заявляет, что пересмотрит подход к работе с мигрантами.

На судне Ocean Viking сейчас находятся 82 беженца из Африки, в том числе 17 детей, спасенные в ходе нескольких операций у берегов Ливии на этой неделе.