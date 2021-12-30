Гилейн Максвелл признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних

Гилейн Максвелл признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетнихКомментарии
В Нью-Йорке суд присяжных признал Гилейн Максвелл виновной по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и в причастности к созданию преступной сети. По пяти статьям обвинения 60-летней британке грозит тюремное заключение сроком до 65 лет. Дата вынесения приговора еще не объявлена. Адвокаты утверждают, что из Гилейн Максвелл сделали "козла отпущения".
"Мы твердо верим в невиновность Гилейн. Конечно, мы разочарованы обвинительным вердиктом. Мы уже начали работать над апелляцией и уверены, что Гилейн будет оправдана", — заявила Бобби Стернхейм, адвокат Гизлейн Максвелл.
Максвелл обвиняют в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних и перемещении несовершеннолетних с целью их последующей сексуальной эксплуатации в период с 1994-го по 2004 год. Она также признана виновной в сговоре по трем пунктам обвинения.
По утверждению властей, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.
В организации преступного сообщества ранее обвинили американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым британка состояла в близких отношениях. Он покончил с собой в тюрьме при подозрительных обстоятельствах.
С Эпштейном проводили время высокопоставленные чиновники многих стран, включая президентов, а также звезды шоу-бизнеса.