Гилейн Максвелл признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних

В Нью-Йорке суд присяжных признал Гилейн Максвелл виновной по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и в причастности к созданию преступной сети. По пяти статьям обвинения 60-летней британке грозит тюремное заключение сроком до 65 лет. Дата вынесения приговора еще не объявлена. Адвокаты утверждают, что из Гилейн Максвелл сделали "козла отпущения".

"Мы твердо верим в невиновность Гилейн. Конечно, мы разочарованы обвинительным вердиктом. Мы уже начали работать над апелляцией и уверены, что Гилейн будет оправдана", — заявила Бобби Стернхейм, адвокат Гизлейн Максвелл.

Максвелл обвиняют в торговле сексуальными услугами несовершеннолетних и перемещении несовершеннолетних с целью их последующей сексуальной эксплуатации в период с 1994-го по 2004 год. Она также признана виновной в сговоре по трем пунктам обвинения.

По утверждению властей, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Это победа для всех жертв Гилейн Максвелл и Джеффри Эпштейна, более того, думаю, что это победа для всех детей, мальчиков, девочек, женщин и мужчин, которые стали жертвами подобных злоумышленников. Это станет для них необходимой поддержкой, чтобы рассказать правду о себе и, хотелось бы надеяться, добиться правосудия, как произошло в случае с девочками по делу Максвелл Спенсер Кувин адвокат пострадавших

В организации преступного сообщества ранее обвинили американского финансиста Джеффри Эпштейна, с которым британка состояла в близких отношениях. Он покончил с собой в тюрьме при подозрительных обстоятельствах.

С Эпштейном проводили время высокопоставленные чиновники многих стран, включая президентов, а также звезды шоу-бизнеса.