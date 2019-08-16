"Жить становится все хуже" - под таким лозунгом тысячи человек вышли на улицы Буэнос-Айреса в четверг. Последней каплей, переполнившей чашу их терпения, стал обвал национальной валюты по итогам воскресных праймериз, на которых победил оппозиционный левый кандидат. Иллюстрацией ситуации стала походная кухня для участников манифестации.

"Ситуация, в которой оказалась наша страна, не перестает усугубляться. Семьям с детьми не хватает еды, многие едят всего раз в сутки. Песо потерял почти четверть стоимсти, и трудно представить, что может быть еще хуже", - говорит 56-летня демонстрантка Аида дель Валье Рохас.

Среди лозунгов попадался и такой: "Нет Международному валютному фонду!" После обвала национальной валюты над Аргентиной замаячил призрак дефолта как в 2001 году.

"После крупного поражения на выборах, которое потерпело правое правительство, исполнительная власть анонсировала ряд мер. Но все они паллиативные и совершенно недостаточны для большинства бедных людей в нашей стране, для тех, у кого временные контракты, для тех, кому грозит увольнение", - считает одна из организаторов акции Марианела Наварро.

В четверг президент республики Маурисио Макри пообещал отменить НДС на продукты из базовой продовольственной корзины в связи с резким ростом цен, вызванным девальвацией. Он пояснил в Твиттере, что от налога в 21 % до конца года освобождены хлеб, лапша, сахар, масло и рис.

"Меры, которые принял президент, не следует считать паллиативными, избирательными, временными. Это четкий сигнал аргентинскому среднему классу. Мы хотим сказать им, что понимаем результаты голосования, но предложенные нами меры призваны исправить допущенные ошибки", - заявил министр образования, культуры, науки и техники Алехандро Финоччиаро.

В четверг национальная валюта немного отыграл потери предыдущих дней, хотя общая тенденция к девальвации сохраняется: за доллар давали 59 песо, тогда как в среду - 63.

Аналитики возлагают надежды на обещание президента республики Маурисио Макри и оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса взаимодействовать стабилизации экономической

ситуации. Президентские выборы должны состояться в Аргентине 27 октября.