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Бизнес

Boeing 737 Max топит лоукостеров

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 Кнарик Хачатрян 
Boeing 737 Max топит лоукостеров
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Авиакомпания Norwegian Air полностью отменяет рейсы между Ирландией и Северной Америкой с 15 сентября из-за приостановки эксплуатации Boeing 737 Max. У крупного скандинавского лоукостера 18 лайнеров этой модели, которые использовались для трансатлантических перелётов.

В Norwegian Air говорят, что сделали всё возможное для сохранения рейсов, взяв в аренду другие самолёты. Но это обошлось компании в 70 млн евро и в долгосрочной перспективе чревато большими убытками, ведь сроки возвращения Boeing 737 Max остаются неопределёнными. Туроператоры однако воспринимают такие объяснения скептически:

"Я думаю, что многие скажут: "Норвежцы используют Boeing 737 MAX в качестве оправдания". У них и без этого много других проблем, в том числе высокие долги и низкие доходы", - говорит Саймон Колдер, журналист издания The Independent Traveller.

Ситуация для пассажиров усложняется и будущими забастовками сотрудников авиакомпании Ryanair - этот бюджетный перевозчик выполнял около 230 рейсов в Дублин и из него ежедневно. А билеты других авиакомпаний стоят намного дороже.

Из-за "приземления" Boeing-737 MAX крупнейший немецкий туристический холдинг TUI Group потеряла около 150 млн ерво, его прибыль снизилась почти вполовину.

"Авиакомпании получат внушительный счёт в конце этого лета за пробелы в графике из-за доставки самолётов. Ожидается, что счёт оплатит Boeing", - поясняет Саймон Колдер.

Авиационные власти "приземлили" самолёты Boeing 737 MAX по всему миру после катастроф в Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали 350 человек. Крушение лайнеров были вызваны, предположительно, дефектом программного обеспечения. Boeing работает над его устранением и надеется вернуть самолёты в небо уже к новому году.