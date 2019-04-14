Boeing 737 MAX: запрет продлен

American Airlines продлила запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX. Авиакомпания решила отказаться от полетов всех своих 24 .лайнеров этой модели до 19 августа. Таков крайний срок для переаттестации самолетов. Как следствие, около 115 рейсов в день будут отменены - почти 1,5% всех ежедневных рейсов в США.

Заявление появилось на сайте компании в воскресенье - накануне летнего сезона, на который приходится пик путешествий.

Boeing 737 MAX оказался в "черном списке" после поочередного крушения самолетов этого типа в Индонезии и Эфиопии. Жертвами обеих авиакатастроф стали 346 человек.