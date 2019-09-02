Boeing 737 Max не взлетит до 2020 г.

Norwegian Air, третья по значению бюджетная авиакомпания Европы, не рассчитывает на то , что самолёты модели Boeing 737 Max вернутся в строй до конца этого года.

По данным The Wall Street Journal, процесс сертификации этих самолётов в США затягивается. Претензии к Боингу по поводу гарантий безопасности этой модели высказали также власти Евросоюза и Бразилии.

Полёты Boeing 737 MAX были временно приостановили по всему миру после катастроф в Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали 350 человек.

Крушение лайнеров были вызваны, предположительно, дефектом программного обеспечения. Задержка с возвращением в эксплуатацию этих самолётов означает, что Norwegian Air не сможет выплатить в срок долг в размере 380 млн долларов. Компания попросила кредиторов отсрочить выплату долга до двух лет. О перенесении сроков возвращения к полетам самолётов Boeing 737 MAX объявили также североамериканские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Air Canada.