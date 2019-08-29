Венгерская публика верит Пласидо Доминго

Несмотря на недавние обвинения в сексуальных домогательствах, легенда оперы Пласидо Доминго был тепло встречен на концерте в южной Венгрии. Певец выступил на открытии нового спортивного центра в городе Сегед. Организаторы сказали, что сомневаются в выдвинутых против Доминго обвинениях и рады принять знаменитого тенора на своей площадке.

Андреас Магоний, организатор концерта

"Фантастическое прошлое Пласидо Доминго на протяжении нескольких десятилетий, его сценические достижения, человеческое достоинство, величие того, как он живет, его любовь к семье, его фантастическая и непрерывная популярность, открытое общение – все это может только наполнять нас гордостью. Я думаю, что публика считает так же".

Ана Орож, зритель

"Все его любили, все были вокруг него, и наверняка у него было много поклонников. И не было особой нужды в вещах, в которых его сейчас обвиняют".

Ранее в этом месяце девять женщин, восемь певиц и одна танцовщица, обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. По их словам, это происходило в разное время, начиная с 80-х годов. После разразившегося в прессе скандала два американских театра отменили выступления тенора, но большинство европейских площадок оставили свои концертные расписания в силе.