«Защищать, а не насиловать!»

В Мексике — масштабная акция протеста против полицейского насилия и за права женщин. Несколько сотен манифестанток пришли в центр Мехико с лозунгами «Меня защищают мои друзья, а не вы!» и «Женщины-полицейские, вас тоже насилуют!».

Это уже не первая подобная манифестация за неделю. Несколько дней назад участницы протестов разбили двери в здание Генеральной прокуратуры, а министра безопасности опрыскали розовым спреем.

Поводом для общественного возмущения стали два случая, в которых девушки 16 и 17 лет обвинили стражей порядка в изнасиловании. При этом власти, по мнению правозащитников, недостаточно оперативно отреагировали на происходящее: нескольких полицейских отстранили от службы на время расследования, одного задержали.

По данным ООН, Мексика входит в число 25 государств, наиболее опасных для жизни женщин: ежедневно гибнут 9 жительниц страны, а подавляющее большинство сексуальных преступлений против женщин вообще не регистрируются.