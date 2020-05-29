Медвежата вышли в свет

Медвежата Дакота и Каролина родились в Парке дикой природе Сент-Круа на северо-востоке Франции ещё 1 февраля, но их представили публике только сейчас, когда в стране ослабили карантинные меры.

Малыши были рады размять лапы под пристальным взглядом своей мамы Ивы, четырёхлетней американской медведицы барибал. Это её первое потомство и первое рождение барибалов в Сент-Круа.

Дакота и Каролина всё ещё на грудном вскармливании, но в их рацион уже вводят фрукты, овощи, мёд и орехи.

"Они бегают и лазают повсюду с первого же дня, как им разрешили выйти из логова, - рассказывает директор парка Ян Вермеер.- Взбираются на деревья на высоту до 7, 8 и даже 9 метров. Мы стали уже беспокоиться, не слишком ли это высоко для них. Мы за них боялись, а им было хоть бы что!"

Семейсто живёт пока в отдельном просторном вольере; сородичам медвежат представят лишь через год. Но они не единственные малыши в парке: после вынужденного закрытия детёныши появились практически у всех обитателей - в том числе у рысей, койотов, лосей и северных оленей.

Эти маленькие еноты родились 17 апреля. А всего в Сент-Круа, созданном для популяризации и охраны европейской дикой природы - около 1500 видов животных, которых содержат в естественных условиях - практически на свободе, лишь ограничив территорию обитания.