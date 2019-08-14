Экономика ФРГ на грани рецессии

ВВП Германии резко упал во втором квартале на 0,1%, тогда как в первом наблюдался прирост на 0,4%. Неопределенность, вызванная "брекситом" и торговой войной между США и Китаем замедлила ориентированную на экспорт немецкую экономику, крупнейшую в Европе.

Это вызывает озабоченность в Объединении торгово-промышленных палат ФРГ. Его представитель Фолькер Трайер говорит:

"Многие компании по всему миру сдерживают свои инвестиции. И мы, как глобальный источник инвестиций в машиностроение, оборудование и установки, очень сильно пострадали. И конца этому пока не видно".

Если экономика Германии завершит ещё один квартал со знаком минус, то она окажется в рецессии. Для смягчения последствий такого варианта развития событий правительство готовит контрмеры, о которых рассказывает министр труда и социальных вопросов Хубертус Хайль:

"Чтобы быть готовыми к потенциальному появлению необходимости в краткосрочной работе, я хочу создать возможности для обучения. Я хочу, чтобы Германия могла быстро выполнять работу в самые сжатые сроки в случае быстрого спада экономики из-за нависших над ней глобальных рисков".

Замедление экономики Германии идёт в унисон с другими крупными странами ЕС - Франции, Испании и Италии. ВВП в зоне евро упал с 0,4% в первом квартале до 0,2% во втором .

Угроза глобальной рецессии не замедлила сказаться на рынках. В среду индексы всех основных площадок в Европе упали от 1% до 3%. Также было отмечено дальнейшее снижение процентных ставок по гособлигациям ФРГ: доходность по 10-летним бумагам опустилась до нового исторического минимума -0,624%.