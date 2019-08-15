Рынки: взлёты и падения

Европейские основные индексы стабилизировались в четверг после массовой распродажи, вызванной угрозой глобальной рецессии: инвесторы не теряли надежду на то, что центробанки ослабят денежно-кредитную политику с тем, чтобы успокоить нервничающие рынки.

В четверг утром Общеевропейский индекс евростокс STOXX 600 остался без изменений после падения на предыдущей сессии до почти шестимесячного минимума. Лондонский FTSE 100 был единственным, оказавшимся в красной зоне, в то время как основные нефтяные индексы опережали падение цен на сырую нефть.

Инвесторы в Европе были обеспокоены распродажами в США минувшей ночью и разочаровывающим отчетом о том, что экономика Германии находится на грани рецессии: ВВП ФРГ сократился во втором квартале на 0,1%, ежегодные темпы роста снизились с 0,6% до 0,4%, а в немецком экспорте наметился спад.

"Две главые проблемы, отразившиеся на немецкой экономике - это новая эскалация в торговой войне между США и Китаем, а также возросшая вероятность жёсткого "брексита". Долгое время Германия считалась экономическим локомотивом ЕС. Но до этого её называли также и "главным европейским больным". Здесь, в Берлине, надеются, что от этой новой болезни экономика Германия оправится как можно скорее", - передаёт из Берлина наш корреспондент Йона Каллгре.

В среду вечером ведущие индексы Wall street закрылись в минусе: S & P упал на 2,49%, Nasdaq на 2,70%, промышленный Dow Jones закрылся с понижением на 800 пунктов, показав худший результат в этом году. Инвесторов напугала наметившаяся инверсия кривой доходности, когда процентные ставки по краткосрочным облигациям становятся выше тех, что выплачиваются по долгосрочным. Это считается верным признаком надвигающейся рецессии.

Исполнительные директор GERBER KAWASAKI Росс Гербер говорит:

"Думаю, что рынок облигаций посылает очень чёткий сигнал уже сейчас: торговые войны страшны для мировой экономики, и политика Трампа "Америка превыше всего" может быть в некотором смысле и хороша для Америки в краткосрочной перспективе - но в долгосрочной окажется вредна как для США, так и для глобальной экономики. И признаки зарождающихся проблем уже заметны как в Гонконге, так и в связи с приближающимся "брекситом", не говоря уж о плачевном состоянии европейской экономики".

Ответственность за обеспокоенность рынков рецессией и падение основных фондовых индексов президент США Дональд Трамп возложил на Федеральную резервную систему, вновь обвинив её в слишком медленном снижении высокой учётной ставки (ставка поднималась до конца прошлого года, а в конце июля впервые за последнее десятилетие была снижена на 0,25%). Трамп также отсрочил введение пошлин на товары китайского производства, чтобы избежать возмущения среди американских потребителей, которые неизбежно пострадают от резкого взлёта цен в сезон рождественских покупок.