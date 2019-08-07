Германия призывает США и Китай вернуться к переговорам

Германия призывает США и Китай снова сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность и найти компромисс в новом витке торговой войны. Ранее Дональд Трамп попытался в новом "твите" успокоить общественность после обвинений Пекина в валютных манипуляциях.

"Огромные суммы денег из Китая и других частей света вливаются в Соединенные Штаты из-за (гарантий) безопасности, хороших инвестиций и процентных ставок! Мы занимаем очень прочную позицию. Компании приходят в США в большом количестве. За этим прекрасно наблюдать!"

Некоторые страны не разделяют оптимизма Трампа, опасаясь последствий этой торговой войны. Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что "дальнейшая эскалация нанесет только ущерб мировой экономике. Все должны сохранять спокойствие, сдерживать (негативную) риторику и вернуться за стол переговоров".

Берлин чувствует себя уязвимыми из-за того, что на многих китайских фабриках используется немецкое оборудование. Снижение темпов производства в Поднебесной может уменьшить спрос на немецкие машины. Усугубляет ситуацию и решение Дональда Трампа с 1 сентября ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров.

Торговые переговоры, начавшиеся между Вашингтоном и Пекином в декабре прошлого года, пока не привели к результатам. На этой неделе китайская национальная валюта подешевела до рекордного за десятилетие уровня — 7 юаней за доллар США.