Еврокомиссия готовится к жёсткому "брекситу"

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые встретился с одним из европейских лидеров — им стал эстонский премьер Юри Ратас.

Встреча прошла на фоне обострившихся слухов по поводу приближающегося "брексита". Газета The Guardian ранее заверила, что выход страны из ЕС без сделки — "основной сценарий правительства Великобритании", что было опровергнуто последним.

Источники на Даунинг-стрит, 10 говорят о желании британского кабмина заключить соглашение при условии, что Брюссель пересмотрит его.

Еврокомиссия в свою очередь отметила, что готова к переговорам с Лондоном по поводу предстоящего развода, надеясь на сделку, но одновременно готовясь к жёсткому "брекситу".

Еврокомиссия в ближайшие недели открыта для обсуждения с Великобританией ее позиции по выходу из ЕС в деталях - как в личном формате, так и по телефону Анника Брайдтхардт представитель Еврокомиссии

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар считает, что переговоры по "брекситу" будут длиться годами даже при выходе страны из ЕС без соглашения.

"Брексит" — это не шторм, к которому мы готовимся. Это долгосрочные перемены в отношениях между Евросоюзом и Великобританией, затрагивающие Ирландию Лео Варадкар премьер-министр Ирландии

Именно граница с Ирландией и режим backstop, позволяющий Великобритании оставаться в таможенном союзе с ЕС, — главная загвоздка в сделке по "брекситу". Исключение этого пункта из соглашения — основное условие Лондона в переговорах с Брюсселем.