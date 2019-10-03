Доминго больше не директор

Выдающийся музыкант Пласидо Доминго заявил, что "обвинения в его адрес ставят под вопрос его способность и дальше служить делу, которое он так любит" и сложил с себя обязанности художественного руководителя и директора Лос-Анджелесской оперы.

В свою очередь наблюдательный совет учреждения назвал вклад Доминго "беспрецедентным", подчеркнув, что "опера Лос-Анджелеса под руководством испанского маэстро стала известной духом творчества и способностью привлекать на сцену изумительных исполнителей со всего мира".

Полтора месяца назад Associated Press сообщило, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Спустя несколько недель то же СМИ проинформировало, что еще 11 женщин выступили с аналогичными заявлениями.

78-летний музыкант ответил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают".

Есть и иные точки зрения: "Это нам говорит о том, что все формы исполнительского искусства, судя по всему, были затронуты подобным. Хорошо, что такие казусы становятся известны общественности. Надеюсь, что такие разоблачения повляют на поведение молодых людей".

Руководители европейских оперных театров, в частности. Мадрида и Вены, уже сообщили, что никаких корректив в афишу текущего осенне-зимнего сезона в связи с публикациями в СМИ, внесено не будет.