Лесные массивы посылают SOS

Ученые бьют тревогу. Площадь лесов Сибири и Амазонии сокращается практически на глазах. Снимки их космоса показывают: дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, где смешался со смогом от местных пожаров. По разным данным, площадь возгораний в Сибири составляет от трех до пяти миллионов гектаров. Генпрокуратура запустила проверку версии о намеренном поджоге лесов. В Международном фонде дикой природы (WWF) считают, странам, богатым лесными массивами, необходимо предпринимать больше действий для сохранения зеленых легких планеты.

Пабло Пачеко, эксперт WWF: "Властями, гражданским обществом, фермерами уже предпринимались значительные усилия с тем, чтобы сократить объем обезлесения (превращения лесов в поля, пастбища). Однако мы видим, что в какой-то момент ситуация меняется и под нее надо подстраиваться. Одна из главных задач, которая сейчас стоит перед нами - сократить объем вредных выбросов в атмосферу".

Уровень выбросов угарного газа в Сибири в августе этого года достиг максимальных показателей. Таковы данные европейских исследований. Похожую картину можно наблюдать в Амазонской низменности. В первых числах августа значения выбросов угарного газа здесь значительно превышают средние показатели. Губернатор штата Амазонас, расположенного на северо-западе Бразилии, объявил режим чрезвычайной ситуации. Что делать, чтобы препятствовать постепенному исчезновению лесов? Ученые полагают, что пока процесс обратим.

Пабло Пачеко, эксперт WWF: "Здесь, как говорят, нужен кнут и пряник: наличие законов, касающихся режима лесопользования, а также контроль за их исполнением. Кроме того, необходимо принятие мер, которые бы стимулировали фермеров. Так что вырубка лесов - проблема обратимая. Ее можно решить при наличии политической воли, и поощрении фермеров".

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, леса покрывают 31% всей площади планеты и занимают 4 миллиарда гектаров. Важность лесов неоспорима. Именно деревья способствуют тому, что современный человек дышит чистым воздухом, имеет возможность заниматься сельским хозяйством и получать от этого выгоду. Леса поглощают миллиарды тонн углекислого газа ежегодно. Ученые настроены довольно оптимистично и уверены, что сохранить лес возможно, поскольку в этом заинтересован человек.