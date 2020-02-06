Темная сторона фигурного катания

Президент Французской федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге заявил, что он "абсолютно не защищал" тренера, обвиняемого в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении бывших фигуристок, которых он тренировал в подростковом возрасте.

Дидье Гайаге, глава Французской федерации ледовых видов спорта: "Дамы и господа, нет идеальной федерации, потому что общество и люди не идеальны. Чтобы уйти в отставку, я должен был быть виновен. Но я не думаю, что я что-то совершил. Я, конечно, допустил ошибки, некоторые из них, но я не виновен".

С таким заявлением Дидье Гайаге выступил на пресс-конференции на следующий день после того, как парижская прокуратура начала расследование в связи с обвинением бывшего тренера Жиля Бейера в изнасиловании в подростковом возрасте 10-кратной чемпионки Франции по фигурному катанию Сары Абитболь.

Гайаге, возглавляющего Французскую федерацию ледовых видов спорта более 20 лет, обвиняют в том, что ему все было известно о жалобах юных фигуристок, но он ничего не делал. Отставки Гайаге накануне потребовала французский министр спорта Роксана Марасиняню.

Министр спорта Франции Роксана Роксана Марасиняню: "Учитывая тот контекст, который нам известен сегодня, свидетельства спортсменок, которые пострадали и будут продолжать страдать всю свою жизнь, эта ответственность ложится на президента, волонтера ассоциации, о каком бы виде спорта ни шла речь во Франции, - он должен подать в отставку со своего поста".

Скандал начался после выхода автобиографической книги фигуристки Сары Абитболь "Такое долгое молчание", в которой женщина утверждает, что тренер Жиль Бейер изнасиловал ее несколько раз. Впервые это случилось, когда спортсменке было 15 лет. Вслед за этим еще трое бывших французских фигуристок выступили с подобными обвинениями в адрес своих тренеров.

Гвендаль Пейзера, фигурист: "В течение многих лет Федерация фигурного катания не могла их защитить и не смогла избежать этой проблемы, в основе которой лежит уважение прав человека. Это продолжалось в течение многих лет под президентством Дидье Гайаге. Человеческая порядочность и мораль должны подтолкнуть его к признанию того, что существуют более важные вещи, чем защита его личных интересов".