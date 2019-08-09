Исландия готовится к юбилейному гей-параду

Столица Исландии на ближайшие 10 дней станет площадкой для гей-фестиваля; в этом году парад проводится в Исландии 20 раз подряд. В преддверии мероприятия представители ЛГБТ-сообщества страны приняли участие в открытии торгов на исландской фондовой бирже. Цель акции - привлечь внимание к роли сексуальных меньшинств в бизнесе.

В канун гей-парада вот уже пятый год подряд одну из улиц Рейкьявика раскрашивают в цвета радужного ЛГБТ-флага. В этом году власти выбрали улицу Клаппарстигер, на которой традиционно располагаются гей-клубы. Мэр столицы Дагур Эгертссон принял участие в подготовке улицы к параду.