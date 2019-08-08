Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям. Об этом сообщают представители его штаба в селе Кой-Таш. Информацию подтверждают и журналисты, находящиеся на месте событий.

Политика и нескольких его сторонников уже вывезли из резиденции, которая сутки оставалась в осаде. В новой спецоперации в четверг днём, по данным информагентств, приняли участие несколько тысяч бойцов спецподразделений и сотрудников милиции.

Ранее сторонники Атамбаева намеревались выйти в Бишкеке на митинг с призывами отстранить от власти действующего президента Жээнбекова.

«Мы хотим одного от этой власти: чтобы она остановила беспредел, чтобы она начала уважать законы. Потому что если они плюют на законы в отношении экс-президента Атамбаева, то простых людей они конечно будут вот так, как вчера, за баранов считать. Это надо остановить», — заявил сам Атамбаев.

Жээнбеков, в свою очередь, призвал усилить меры безопасности по всей стране и заявил, что Атамбаев, проходящий ранее как свидетель, теперь окажется обвиняемым — после того, как его сторонники оказали сопротивление силовикам, в результате чего погиб один спецназовец и несколько были ранены.

Парламент республики накануне призывал ввести в стране чрезвычайное положение — однако днём в четверг постановление было отклонено.