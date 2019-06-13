Девушки строят первый киргизский спутник

«От излишков олова можно избавиться только оловом!» - Алина раздает инструкции, уверенно шагая от одной группы девушек, орудующих паяльниками, к другой.

Алине Анисимовой девятнадцать и она руководит строительством первого в Киргизии космического спутника. Ее команда состоит исключительно из девушек в возрасте от 14 лет. Считая, что покорить космос может каждый, независимо от возраста или пола, юные киргизки планируют запустить спутник до конца 2020.

«У каждой из нас своя роль. Айдана может нарисовать дизайн патронов, и при этом она очень хорошо разбирается в физике. Я занимаюсь разбором документации или придумываю какие-то идеи, - говорит она. - Мы каждую неделю проводим собрания и на них добавляем какие-то новые задания и распределяем их по всем девочкам».

Для того, чтобы воплотить строительство спутника в жизнь, девушки учатся программировать, моделировать в 3D и паять. Большую часть информации они получают из открытых источников.

«Сейчас я пытаюсь починить свои любимые наушники, я ждала этого урока очень долго, вроде немного получается», - рассказывает 19-летняя Айдана, аккуратно запаивая контакты. В прошлом девушка училась на инженера, но, разочаровавшись в университетской программе, взяла академический отпуск, чтобы «попробовать себя на практике». Узнав о «Спутникостроении для девушек» от сестры, она занимается этим уже год.

«Кыргызская космическая программа»

На сегодняшний день Киргизии нет на карте крупных научных исследований. В советское время здесь находилось космическое конструкторское бюро, но после развала СССР его закрыли. «Кыргызская космическая программа», как себя называют девушки, стремится положить начало современной киргизской науки.

Проект стартовал в марте прошлого года по инициативе владельца местной медийной компании «Клоп», вдохновленного одним из сотрудников НАСА. «Все думали, что это было сказано в шутку, но в итоге это привело к запуску нашей школы и программы», - говорит 24-летняя Кызжиьбек Батырканова, менеджер программы.

Для девушек первый этап в покорении космоса - строительство наноспутника или «кубсата» - квадратного аппарата размером 10 см и весом не более полутора кг. «Это очень долгий процесс. Мы сперва узнали о его размерах и мелких деталях, которые у него внутри, потом начали читать документацию по части дизайна: из чего он состоит, насколько твердый должен быть, какая у него ширина или высота, - делится с Euronews Алина. - На данный момент я пытаюсь разобраться с микроконтроллерами».

Большая часть кубсатов разрабатывается большими компаниями, университетами или исследователями-любителями для различных целей: от исследовательских до прикладных. Поскольку строительство аппарата может вылиться в десятки тысяч долларов, руководителям «Кыгрызской космической программе» приходится подавать на гранты.

«Мы хотим, чтобы девушки понимали, что у них есть выбор»

Основная цель проекта – не только привлечь таланты и инвестиции в киргизскую науку, но и привлечь внимание к положению женщин в стране. В 2018 г. эта центральноазиатская страна с населением 6 млн человек заняла 86 место в рейтинге гендерного равенства Всемирного экономического форума.

По статистике ООН, 20% всех браков здесь совершается при помощи «кражи невесты». В связи с ростом религиозных настроений, матерями все чаще становятся женщины в возрасте от 15 до 17 лет.

Организаторы «Кыргызской космической программы» пытаются поменять взгляд на роль женщины в обществе. «В целом девушки и женщины не заинтересованы в карьере и в образовании, но не по своей воле, а потому что социум это им навязывает, - считает Кызжибек. - Но мы решили, что этим проектом мы дадим старт [переменам] и будем говорить и работать с девушками, чтобы они выбирали образование и карьеру, чтобы они понимали, что у них есть свой выбор».

Спутник для Алины – это только начало. Она надеется, что несмотря на стереотипы, именно женщины станут движущей силой киргизской науки. «Мы не хотим останавливаться на запуске только одного спутника, мы собираемся двигаться дальше, - говорит она. - Больше всего я хочу вдохновить девушек, у которых нет возможности или им кто-то запрещал делать то, что им нравится».