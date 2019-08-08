Киргизия: ситуация накаляется

Тысячи сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева собираются провести в четверг в Бишкеке митинг и потребовать отставки нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Воздержаться от участия в "противоправных акциях" граждан призывает Госкомитет национальной безопасности.

Жээнбеков обвинил своего предшественника в нарушении Конституции. Накануне в селе Кой-Таш Атамбаев оказал вооруженное сопротивление бойцам спецназа. Его дом попытались взять штурмом - политика обвиняют в коррупции и месяц назад лишили неприкосновенности. Но сторонники экс-президента "атаку" отбили и даже захватили шестерых бойцов спецподразделения "Альфа". Сам Атамбаев признался, что лично стрелял, хоть и "старался не попадать в людей".

Между поддерживающими его гражданами и правоохранителями начались столкновения.

Один боец спецназа погиб, 52 человека получили ранения

Атамбаев возложил ответственность за произошедшее на власти: своей вины он не признает и заявляет о политическом преследовании со стороны Жээнбекова.

Из-за обострения ситуации в стране в четверг состоится внеочередное заседание парламента Киргизии.