Экс-президент Киргизии отбивается от спецназа

Бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев во главе своих сторонников отстреливается от спецназовцев, штурмующих его резиденцию. Об этом СМИ сообщили в штабе бывшего главы государства.

Там отметили, что защитники резиденции возводят баррикады из брёвен и жгут покрышки. Однако ясной информации с поля боя нет — спецназ оцепил окружающую территорию.

Сообщается по меньшей мере о десяти пострадавших, среди которых журналист и депутат парламента.

В конце июня киргизский парламент лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью, например, незаконном перераспределении земель и освобождении из тюрьмы криминального авторитета.

Атамбаев возглавлял Киргизию в 2011-17 годах. Он отвергает все обвинения. Его адвокат называет решение парламента противоречащим конституции.