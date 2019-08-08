На хадж в Мекку из Крайстчёрча

Шехадех Аль-Синави - один из тех, кто был ранен во время нападения на мечети новозеландского Крайстчёрча. В числе группы из 200 человек он скоро совершит паломничество в Мекку по приглашению короля Саудовской Аравии. Власти королевства заявили, что эта инициатива - их "вклад в борьбу с терроризмом и поддержку семей, пострадавших от чудовищных терактов, противоречащих всем божественным учениям". Приглашённые будут обеспечены всем необходимым за счёт саудовской стороны.

"Нам очень хотелось на время уехать подальше от того места, с которым связаны тяжёлые переживания, где в нас стреляли. А оказаться при этом в таком священном месте, как Мекка, это такое утешение", - говорит Аль-Синави.

15 марта 2019 года в результате нападения на мечети Крайстчёрча погибли более 50 человек, десятки получили ранения. Принимая семьи, пострадавшие от терактов, саудовские власти пообещали обеспечить их всем необходимым, в том числе и специальной одеждой для совершения хаджа. В этом году в Мекке ожидается более 2 млн паломников, включая и самих жителей королевства.