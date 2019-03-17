Крайстчёрч: цветы и герои

Жители новозеландского Крайстчёрча приносят цветы к мечетям, которые стали объектами нападения. В субботу список погибших увеличился до 50 человек.

На этом фоне в СМИ появляются истории о прихожанах, которые пытались остановить стрелка и спасти других.

Наим Рашид переехал в Новую Зеландию из Пакистана в 2010-м. Во время нападения он пытался остановить преступника, что видно и на на трансляции, которую вёл сам нападавший. Рашид получил тяжёлые ранения и скончался в больнице. Его 21-летний сын также погиб.

Хуршид Алям, брат Рашида:

«Я очень горжусь своим братом. Я хотел бы умереть как и он, — храбрецом. Я слышал, мне рассказывали люди, которые там были: он спас несколько жизней, пытаясь остановить нападавшего».

Горожане благодарят и офицеров полиции, чьи коллеги сумели обезвредить и задержать преступника. Его обнаружили через полтора часа после нападения, стражам порядка пришлось таранить автомобиль вооружённого австралийца.

«Это простые, совершенно обычные ребята. Я думаю, все их называют теперь героями. Но сами они себя такими не считают», — рассказал председатель Ассоциации полицейских Крис Кэхилл.

«Они подвергли себя опасности ради того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем. Я верю, что это им удалось», — заявил комиссар полиции Майк Буш.

Брентон Таррант пока остаётся единственным обвиняемым. 28-летний австралиец в субботу предстал перед судом, который постановил оставить его под арестом на месяц.

Были задержаны ещё по крайней мере четыре человека, трёх из них, по данным СМИ, признали непричастными и отпустили.