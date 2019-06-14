Крайстчерчский стрелок отрицает вину

Новозеландский стрелок Брентон Таррант отрицает свою вину в убийстве 51 человека.
На заседании окружного суда с заявлением о невиновности своего клиента выступили его адвокаты.
Сам 28-летний австралиец, устроивший стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, предстал перед судом по видеосвязи из тюремной камеры в Окленде.
В общей сложности, Тарранту предъявлены 92 обвинения.
Ему вменяют в вину убийства, покушения на убийства и совершение террористического акта.
Согласно результатам экспертизы, суд признал Тарранта абсолютно вменяемым, никаких психических отклонений у него не обнаружено.
Следующее заседание по делу назначено на 4 мая будущего года. До суда обвиняемый останется под стражей.