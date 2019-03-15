Стрельба в мечетях Крайстчерча

Две мечети города Крайстчерча в Новой Зеландии подверглись нападению. По данным местных СМИ, погибли по меньшей мере 27 человек, около 30 раненых доставлены в больницу. Вооружённые неизвестные ворвались в мечети в Линвуде и на Динс-авеню сразу же после пятничной молитвы и открыли огонь. В момент нападения в помещениях находились несколько сотен прихожан.

По подозрению в причастности к этому преступлению полиция уже арестовала четырёх человек - троих мужчин и одну женщину. С ними работают следователи.

Несколько самодельных бомб были обнаружены в припаркованных у мечетей автомобилях.

Центр Крайстчерча оцеплен. Воздушное пространство города также находится под контролем. Жителей призвали не покидать дома, а все школы и больница закрыты в из предосторожности.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся терактом и "одним из самых чёрных дней" в истории страны.