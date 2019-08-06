Международные фондовые рынки отреагировали падением на заявления Трампа о Китае

Фондовые рынки отреагировали падением на официальные заявления США о валютных манипуляциях Китая. Министр финансов Стивен Мнучин готовится доложить Международному валютному фонду об эскалации финансовой напряженности между двумя странами.

После того, как в понедельник Пекин позволил юаню ослабнуть, президент Трамп заявил в Twitter, что это было "серьезным нарушением которое со временем значительно ослабит Китай".

Азиатские фондовые рынки упали вслед за американскими и европейскими. Для индекса Dow Jones это был худший день с начала года, он снизился почти на 3%.

Оливер Пурше, аналитик

"Я думаю, что Китай сигнализирует о том, что им надоело. 7 юаней за доллар США – это всегда был психологический барьер. Я не знаю, насколько экономически это важно, но психологически это всегда было определенной чертой"

Центральный банк Китая отверг обвинение США, заявив, что он не использует свою национальную валюту в качестве инструмента для решения внешних проблем. В Пекине так же заявили, что ответят на решение Дональда Трампа с 1 сентября ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров.

Последний раз Соединенные Штаты называли Китай валютным манипулятором в 1994 году при администрации Билла Клинтона.