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Россия

ЦИК отказал протестующим независимым кандидатам

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 Андрей Позняков 
ЦИК отказал протестующим независимым кандидатам
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Центризбирком не допустил к выборам в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова и ряд других независимых кандидатов, которые обжаловали отказы в регистрации. Заявители обвиняли избирательные комиссии в ошибках и фальсификации материалов проверки подписей за выдвижение политиков. Члены ЦИК признали, что кандидатам не удалось оформить документы и собрать подписи должным образом.

Тем временем, как следует из опроса «Левада-центра», среди жителей Москвы сторонников незарегистрированных кандидатов оказалось больше, чем противников. Акции с требованиями допустить оппозиционеров на выборы поддерживают 37% жителей Москвы, 27% относятся к протестам отрицательно.

Такой демонстративный отказ, недопущение оппозиции к участию в выборах разозлили людей и действительно создали у этой части (примерно у трети населения Москвы) ощущение, что мы имеем дело с конституционным переворотом, как это часто говорят и обсуждают в сетях: настолько нагло нарушены гражданские права, что это не может быть оставлено без ответа. Поэтому консолидация, нарастание протеста может идти только в этой примерно трети населения Москвы.
Лев Гудков
директор «Левада-центра»

2% опрошенных «Левада-центром» сообщили, что выходили на последние акции протеста в Москве, ещё 9% допустили возможность участия в этих выступлениях. Следующий крупный митинг под лозунгами за допуск оппозиции к столичным выборам намечен на ближайшую субботу.

Видеомонтаж • Андрей Позняков