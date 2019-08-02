"Революция достоинства": что вывело москвичей на улицу?

На 3 августа российская оппозиция запланировала еще одну несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Либертарианская партия от лица кандидатов попыталась договориться с мэрией, но предложение властей провести акцию на проспекте академика Сахарова оппозицию не устроило.

"После 27 июля ситуация была так накалена, что наиболее оптимальной формой была любая другая площадка внутри Садового кольца", - заявил лидер Либертарианской партии Сергей Бойко. Приоритетным вариантом он назвал Лубянскую площадь – рядом со зданием Центральной избирательной комиссии. "Проспет Сахарова - это гетто, куда власти пытаются загнать всю оппозицию", - говорит Бойко.

REUTERS/Tatyana Makeyeva

В ответ мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Либертаринская партия, вероятно, готовит новую провокацию. "Либертарианская партия, которая заявила о желании провести митинг, ей было предложено провести его на проспекте Сахарова, очень успешно 20 июля был проведен такой же митинг, по их же заявке. Но организаторы отказались проводить согласованный митинг и по ходу готовят новую провокацию для горожан".

С заявлением накануне акции выступила и пресс-служба ГУ МВД по Москве: "Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем. Напоминаем о предусмотренной законом ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них".

Можно ли говорить о "Болотке-2"?

В преддверии акции ее организаторы создали отдельную страницу на Facebook. Уже более 6 тысяч человек подтвердили, что придут на демонстрацию (информация к 19:30 по московскому времени 2 августа), еще 13 тысяч отметили, что "интересуются" этим мероприятием.

В прошлую субботу на акции были задержаны более 1300 человек. В пятницу Пресненский суд постановил, что несколько фигурантов дела "о массовых беспорядках" останутся под арестом до конца сентября.

Интернет-пользователи и некоторые СМИ начали сравнивать нынешние акции с тем, что было 7 лет назад на Болотной площади.

Немного диванной аналитики, или запомните этот твит. 1. Ситуация суперхеровая, причем для обеих сторон. Повторение... Publiée par Ilya Krasilshchik sur Mardi 30 juillet 2019

Это Alexey Minyaylo. Он арестован до 27 сентября просто за то, что «стоял» на акции за допуск независимых кандидатов.... Publiée par Alena Popova sur Vendredi 2 août 2019

Но, по мнению руководителя программы "Внутренняя политика" Московского Центра Карнеги Андрея Колесникова, между этими акциями есть значительная разница: "В 2011-2012 у улицы было впечатление, что власть вот-вот пойдет на конструктивные переговоры, по крайней мере начнет разговаривать, и тем самым откроются ворота в светлое демократическое будущее. Сейчас таких иллюзий нет вообще".

Что же заставило людей выйти на улицу? Желание отстоять недопущенных кандидатов? Или недовольство властью в целом? Колесников связывает демонстрации в поддержку независимых кандидатов с акциями против возведения церкви в парке в Екатеринбурге и против строительства мусорного полигона в Архангельской области.

Всё это можно назвать условно революцией достоинства, потому что главный мотив здесь не социально-экономический и не политический, а этический: люди требуют уважения к себе Андрей Колесников Руководитель программы "Внутренняя политика" Московского Центра Карнеги

Действия властей Андрей Колесников назвал антиконституционными, поскольку, в соответствии с российским законодательством, у граждан есть право "собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование".

На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что несколько десятков независимых кандидатов не представляют опасности ни для Кремля, ни для мэрии. Но, по словам Колесникова, если эти кандидаты примут участие в выборах и пройдут в Мосгордуму, то это создаст для властей опасный прецедент. "Всё, что подлинно, всё, что неимитационно, страшно для власти именно тем, что может распространяться как инфекция на другие регионы на других выборах на всех уровнях".

"Точка невозврата для власти" или опасная игра оппозиции"?

То, что происходило неделю назад в центре Москвы, вызвало бурю негодования среди интернет-пользователей. Одни возмущались действиями правоохранителей, другие критиковали оппозицию и участников, которые вышли на несогласованную акцию.

Не остались в стороне и знаменитости. Теннисист Евгений Кафельников в своих соцсетях активно поддерживает оппозицию:

На сторону оппозиции встал и актер Максим Виторган. Он убежден, что "протест молодых людей нельзя подавить грубой силой - можно только радикализировать":

"Два соображения по итогам сегодняшней акции в Москве. Во-первых, мы в очередной раз увидели, что ни угрозы, ни ОМОН не пугают несколько тысяч активных молодых людей (а представьте, сколько сочувствующих безопасно наблюдали с той стороны экрана смартфонов). Во-вторых, это — прекрасная иллюстрация знаменитой истины «История учит тому, что никого ничему не учит»".

"Есть у власти план борьбы с попытками погрузить мою Родину в кровавую баню очередной революции или как?" - спрашивает актер и режиссер Тигран Кеосян, возмущенный тем, что власти сначала арестовали зачинщиков, а потом отпустили их (сообщение было опубликовано 28 июля).

"Я не хочу говорить о мерзкой ангажированности происшедшего: все для красивой картинки - кровь на лице муниципального депутата, обнявшиеся юноша и девушка, которых пытаются поднять с асфальта полицейские. Заметим, не бьют дубинками, а пытаются поднять. Мне другое интересно. Вот эта «просвещенная», как она себя считает тусовка не понимает, что устраивать подобное вчерашнему хулиганству в измученной и дважды уничтоженной революциями стране, страшное преступление?"

Правда, сама девушка - ее зовут Инга Кудрачева - на своей странице в Facebook описала произошедшее с ней и с ее молодым человеком совсем не так, как Кеосаян: "Кадр был сделан в районе Театрального проезда, когда Бориса начали совершенно адски избивать дубинками, а я попыталась ему помочь. В итоге нас обоих просто били и возили по асфальту, а Бориса задержали".

С критикой в адрес оппозиции выступил и режиссер Константин Богомолов. "Звать людей на несогласованные акции - опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все - и особенно дети - понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба. И тогда уж, если хотят платить эту цену - пусть. Дело каждого. Мне не нравится закон о митингах. Но мне в равной степени не нравится, что людей призывают идти туда, где они получат сроки, и называют это прогулками. И там и там - голова в песок".