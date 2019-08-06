Замечен на акции протеста с ребёнком? Можешь лишиться родительских прав

Прокуратура Москвы просит лишить родительских прав супругов, которые, по данным ведомства, пришли с годовалым сыном на акцию протеста 27 июля. В официальном сообщении сказано, что родители оставили ребёнка под присмотром другого человека и это, как полагают в прокуратуре, было опасно для жизни и здоровья мальчика, а также причинило ему физический и моральный вред. Какие именно проблемы возникли у ребёнка, не уточняется. Вопрос о лишении супругов родительских прав теперь должен решить суд.

Акция 27 июля стала самой крупной по масштабам задержаний в Москве с начала века: задержаны более 1300 человек. Многие из них настаивали, что не участвовали в протестных выступлениях, а просто шли по своим делам, когда их забрали полицейские.

Административные дела задержанных до сих пор рассматривают суды. Только в понедельник, по данным Мосгорсуда, были арестованы 20 человек, выписаны десятки штрафов. Более 10 предполагаемых участников протестов 27 июля и 4 августа отправлены в СИЗО в рамках уголовных дел, самое крупное из них — по статье о массовых беспорядках. Один обвиняемый объявлен в розыск.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ ПО 10 АВГУСТА Выборы часто разъединяют разные политические силы, но только не... Publiée par Соболь Любовь sur Lundi 5 août 2019

Новая акция протеста в Москве ожидается в следующую субботу: на этот раз она будет согласованной и пройдёт на проспекте Академика Сахарова, — на аналогичном митинге 20 июля там собрались, по данным «Белого счётчика», более 20 тыс. человек. Главными требованиями предстоящей акции станут допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение уголовных дел против протестующих.