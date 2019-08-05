Протесты в Москве: МИД просит Запад не вмешиваться

Российский МИД обвиняет ряд западных стран во вмешательстве во внутренние дела страны из-за заявлений и публикаций СМИ об акциях протеста в Москве. В эфире государственного телевидения представитель министерства Мария Захарова сообщила, что ведомство направит соответствующие обращения к США и Германии.

Захарова расценила как призыв к участию в несанкционированном шествии сообщение в твиттере Госдепартамента с указанием маршрута акции и рекомендацией избегать этих улиц. Недовольство официального представителя МИД вызвала и запись немецкой Deutsche Welle с цитатой «Москва, выходи!» Посольство России в Великобритании обвинило британские СМИ в необъективном освещении протестов в Москве.

Ранее Париж, Берлин, Лондон и Брюссель осудили российские власти за разгон акций оппозиции. Германия и Франция призвали немедленно освободить задержанных и арестованных по итогам выступлений. Эти заявления создают неприятный для Москвы фон на международной арене, — отмечает политолог Татьяна Становая.

Я думаю, тут надо учитывать тот факт, что Путину придётся отвечать на вопросы и он столкнётся с проблемой, что на всех значимых западных встречах и переговорах ему будут задавать вопросы о ситуации в Москве, о действиях силовиков. Конечно, это неприятная ситуация для российских властей, но, на мой взгляд, это не является для Путина чем-то особенным и, я думаю, он уже в какой-то степени привык уже к тому, что ему постоянно предъявляют какие-то претензии по поводу ситуации с правами человека и демократией в России. Татьяна Становая политолог, основатель R.Politik

По словам Становой, российские власти вряд ли прислушаются к доводам европейских партнёров, и, более того, могут использовать их заявления для новых обвинений в адрес оппозиции в сотрудничестве с Западом.