«Неопознанные снаряды»

Северная Корея запустила в сторону Японского моря две неопознанных ракеты. Об этом сообщают СМИ Южной Кореи и Японии со ссылкой на источники в военных кругах. По данным японской стороны, дальность полёта составила около 450 км.

По мнению аналитиков, пуски стали ответом на совместные учения США и Южной Кореи, которые должны стартовать в воскресенье; при этом подготовка к ним уже началась. Эти манёвры северокорейская сторона называет нарушением дипломатических договорённостей.

Это уже четвертые ракетные испытания в КНДР менее чем за две недели. Ранее, по заявлениям Пхеньяна, речь шла о пусках управляемых снарядов для крупнокалиберных систем залпового огня.