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Северная Корея

КНДР захватила российское рыболовное судно

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 Наира Давлашян 
КНДР захватила российское рыболовное судно
Авторское право
AFP PHOTO/KCNA VIA KNS
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Северная Корея захватила российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8" за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР". Посольство РФ в Пхеньяне сообщило, что делает все возможное для разрешения проблемы.

"В настоящее время идет выяснение обстоятельств произошедшего. Российское Посольство находится в постоянном контакте с властями КНДР и руководством «Северо-Восточной рыболовной компании», - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook. - Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки".

ПРЕСС-РЕЛИЗ О ЗАДЕРЖАНИИ РОССИЙСКОГО СУДНА 17 июля с.г. пограничники КНДР задержали российское рыболовецкое судно...

Publiée par Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK sur Mardi 23 juillet 2019

Инцидент произошел еще 17 июля, но известно о нем стало только во вторник 23 июля. Северокорейские пограничники задержали российский сейнер (вид рыболовного судна, прим.), по сообщениям, направлявшийся из южнокорейского города Сокчо в Японское море для добычи краба. Судно было отконвоировано в северокорейский Вонсан.

На борту находились 17 членов экипажа, включая двух граждан Южной Кореи. Капитан, второй помощник и два южнокорейских моряка размещены в одном из отелей города. Остальные члены экипажа находятся на борту судна. Российским дипломатам удалось с ними встретиться, представители посольства сообщают, что "все члены экипажа здоровы".

Замдиректора "Северо-Восточной рыболовной компании" Сергей Седлер сообщил "Риа-Новости", что моряков ежедневно допрашивают и досматривают, есть опасения, что на судне заканчиваются вода и продукты. Судовладелец требует освободить экипаж и судно.

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