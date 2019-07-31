КНДР произвела второй ракетный запуск за неделю

Северная Корея в среду осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Известно, что пуск был произведен в сторону Японского моря с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны КНДР, ракеты преодолели 250 километров. Предыдущий запуск состоялся неделю назад, тогда южнокорейское министерство обороны отмечало, что по техническим характеристикам ракеты схожи с российскими 9К720 "Искандер" (SS-26 Stone по классификации НАТО).

Премьер-министр соседней Страны восходящего солнца постарался минимизировать опасность: "Подтверждаю, что эти пуски ракет не представляет непосредственной угрозы для безопасности Японии, - заявил Синдзо Абэ в Токио сразу после случившегося. - Мы будем тесно сотрудничать по этому вопросу с США и другими странами".

Тем не менее глава МИД Южной Кореи проведет переговоры со своим японским коллегой на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке 1 августа, сообщает агентство Рёнхап. В свою очередь официальный представитель МИД КНР заявил, что Соединенные Штаты и КНДР должны "продолжить сообща содействовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова ради поддержания мира в регионе", поскольку "процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова находится на ключевом этапе".