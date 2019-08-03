Торговая война между Японией и Южной Кореей?

Два экономических гиганта Азии - Япония и Южная Корея оказались на пороге полномасштабной торговой войны.

На этой неделе японские власти исключили Корею из так называемого "белого списка" стран, которые свободно могут покупать высокотехнологичную продукцию и сами технологии. А еще ранее Токио в одностороннем порядке ввел ограничения на экспорт ряда химических компонентов необходимых для производства полупроводников.

Официальная причина: у Японии появились подозрения, что Южная Корея поставляла товары двойного назначения в Корею Северную.

Но, по мнению экспертов, это лишь предлог. На самом деле разногласия между Сеулом и Токио начались гораздо раньше. В минувшем году южнокорейский суд обязал филиалы крупных японских компаний Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries выплатить компесацию семьям гражданам Кореи, которые были принудительно привлечены к труду на японских предприятиях в годы Второй мировой войны.

Кто прав в этом споре сказать трудно, однако по мнению экономистов, дальнейшее обострение торговых отношений двух держав грозит обернуться серьезными потерями для экономики не только Японии и Южной Кореи, но всего азиатского региона, хотя и в меньших объемах, чем торговая война между США и Китаем.