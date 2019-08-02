Новый виток торговой войны

Уолл-стрит закрылся в минусе 1 августа после объявления президента США о новых пошлинах на товары из Китая. К завершению торгов индекс Dow Jones упал более чем на 1 %. Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые тарифы в размере 10% на товары из Китая общей стоимостью в 300 млрд долларов. По словам хозяина Белого дома, американская сторона продолжит вводить пошлины на товары из КНР, пока Вашингтон и Пекин не заключат торговое соглашение.

Президент США Дональд Трамп: "Мы облагаем китайские товары и продукты пошлиной на сумму в триста миллиардов долларов. И Китаю придется платить, потому что они обесценивают свою валюту и откачивают деньги. Я не хотел этого, но когда мои люди вернулись домой, они сказали, что у нас будет еще одна встреча в начале сентября. Я ответил, что это было бы хорошо. Но пока мы не заключим сделку, мы будем облагать их налогом".

Китайские власти, со своей стороны, выразили крайнее недовольство заявлениями Дональда Трампа, отметив, что готовы предпринять ответные меры в случае повышения пошлин на продукцию из КНР. Представитель МИД Китая подчеркнул, что Пекин может отреагировать на усиливающееся давление, и Вашингтон "будет нести ответственность" за эскалацию торговых войн.