Разгон одиночных пикетов против репрессий

До 50 участников одиночных пикетов против конституционной реформы и политических репрессий задержаны в Москве в субботу.

Сотрудники полиции предупредили собравшихся около здания ФСБ на Лубянке о том, что акция не согласована с мэрией столицы, но люди не расходились.

Среди задержанных - лидер движения "За права человека" Лев Пономарев. Он собирался протестовать против приговора по делу "Сети", но был проведен в автозак сразу на выходе из метро. Как сообщил позже его адвокат, 78-летнему Пономареву в ходе задержания были нанесены травмы. Одному из участников акции, по данным ОВД-Инфо, сломали руку.

Сами участники акции считают задержания незаконными, поскольку одиночные пикеты согласовывать не нужно. По задумке организаторов, пикеты должны были продлиться час, после чего собравшиеся хотели встать «живой цепью» вокруг здания ФСБ и повторить первый массовый протест в СССР против политических репрессий, который состоялся в 1989 году. Тогда акция прошла без задержаний и под присмотром сотрудников КГБ.