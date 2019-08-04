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Россия

Сибирь: экологическая катастрофа

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 Мария Горковская 
Сибирь: экологическая катастрофа
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В Сибири и на Дальнем Востоке продолжается борьба с огнем. К тушению лесных пожаров привлечены 10 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники, 70 воздушных судов - в том числе военная авиация.

Пламенем охвачена территория в более чем 3 миллиона гектаров. Для сравнения, это больше площади Бельгии.

Масштабы очень велики. Мы летали на вертолетах, наблюдали, какие территории горят... Жалко лес.
Александр Воробьев
МЧС России

В российском отделении Greenpeace заявляют, что тушить пожары надо было еще месяц назад. Теперь, когда огонь распространился на территорию таких размеров, одна надежда - на дождь. Но в полыхающих регионах установилась сухая и ветреная погода.

Жители Челябинске, Омске, Новосибирске, Красноярске жалуются на удушливый смог. В НАСА сообщают, что дым от сибирских пожаров добрался до Аляски и до западного побережья Северной Америки.

Эксперты заявляют о настоящей экологической катастрофе. На восстановление тайги уйдет больше века.

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